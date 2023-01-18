高雄全家海神職業籃球隊18日宣布，正式簽下前NBA發展聯盟風城公牛隊、26歲全方位長人湯瑪斯（Elijah Thomas）。總教練喬伊斯指出，湯瑪斯的打法與體能素質，符合團隊所著重的速度與半場攻擊，並兼具禁區腳步與長程砲火，他的加盟對海神隊禁區戰力與板凳深度提升，將有顯著加分。

湯瑪斯身高206公分，畢業於NCAA一級克萊門森大學，曾獲選大西洋海岸聯盟(ACC)最佳防守陣容。2019年代表夏洛特黃蜂於NBA夏季聯賽出賽，並在2021年獲風城公牛隊親睞，也曾遠赴希臘、烏克蘭、以色列聯賽。他2022年效力日本B2聯賽地球之友東京Z，出賽9場，場均出賽25分鐘，留有場均19.2分、6.3籃板、2.7助攻成績。

喬伊斯對上季曾效力T1桃園雲豹的湯瑪斯並不陌生，「他很年輕，年輕球員會帶來活力與能量，且願意琢磨技術。從過去交手的經驗，他能兼任4、5號位，鞏固籃板與提升內線戰力，為海神隊攻守兩端帶來機動性，並有遠程投射能力，與球隊的球風不謀而合。」

湯瑪斯預計今日抵台，並展現積極度，他的個人推特封面早早換上去年作客高雄巨蛋的剪影，迫不及待加入團隊訓練，幫助海神達成連霸目標，對於教練團、巨蛋主場氛圍都還記憶猶新。

湯瑪斯說：「教練堅毅且不屈不撓，我也將會如海綿般向教練團學習，籃球路上持續精進。我最喜歡賽前的球員介紹儀式，此外主場氛圍、神隊友的加油以及一流的DJ音樂，都是我的菜。」

海神陣中的波捍能與湯瑪斯畢業自德州同一所高中蘭卡斯特(Lancaster High)。無獨有偶，兩人不僅籃球啟蒙教練是同一位，波捍能的母親還是湯瑪斯的高中老師。多年舊識異地聚首，讓湯瑪斯格外期待。

湯瑪斯說：「從小看著學長拚戰大小賽事，他對籃球的熱忱與求勝態度是我心之所向。這將是我第一次與同鄉好手並肩作戰，我已經等不及想踏上台灣，與球隊、神隊友們見面！」