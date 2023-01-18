苗栗縣長鍾東錦等18日共同主持頂埔國小整修操場跑道啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦等18日共同主持頂埔國小整修操場跑道啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦18日赴頂埔國小主持新操場跑道啟用，受到小朋友包圍，一一發送新年福袋給全體小朋友。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦18日赴頂埔國小主持新操場跑道啟用，受到小朋友包圍，一一發送新年福袋給全體小朋友。（謝明俊攝）

竹南鎮頂埔國小位在竹南科學園區，創校已逾40年，原有學校操場跑道業已破損不堪，嚴重影響學校師生運動，經過立委陳超明全力向教育部爭取經費整修，18日由苗栗縣長鍾東錦等主持啟用，鍾東錦期盼學生們能好好利用新跑道鍛練身體，可以活得更久，活得更健康。

頂埔國小原有跑道已使用超過20年，因操場周邊遍植榕樹、黑板樹等，樹根入侵跑道造成許多地方隆起破損，操場周邊水溝多處塌陷，師生在操場活動時都有安全顧慮。

苗栗縣政府教育處在盤點全縣各級學校操場跑道整修，在立委陳超明的全力協助向教育部爭取下，去年共完成32所學校操場跑道全部換新，今年還將有竹南鎮照南國小等12所學校將陸續展開施工，頂埔國小操場跑道是在去年7月開始動工，總經費為700萬元，採用全密式PU材質，日前完工，並於18日舉行啟用儀式，苗栗縣長鍾東錦、陳超明夫人吳麗利、縣議員陳碧華、葉忠倫、廖英俐及竹南鎮代會主席何秀綿，以及縣府教育處長葉芯慧等一同出席參與啟用典禮。

新操場跑道採用紅藍對比PU鋪面，完工後，學生在上面奔跑運動，顯得格外亮麗有精神，18日上午，天氣相當寒冷，鍾東錦顧慮小朋友受凍，原本要縮減時間，沒想到小朋友遇到新縣長到校，還主動透過縣長隨行祕書要求與鍾東錦合照，鍾東錦當場決定一一發送新年福袋給每1位小朋友，並期盼全體小朋友能夠好好利用新操場跑道，把身體練好，活得更久，活得更健康。