賴清德今天宣示就職民進黨主席，被問到2013年他在民進黨對中政策擴大會議中提到，期待中國國家主席習近平成為「中國民主先生」，才有機會化解兩岸歧異。（曾薏蘋攝）

副總統賴清德今天宣示就職民進黨主席，被問到2013年他在民進黨對中政策擴大會議中提到，期待中國國家主席習近平成為「中國民主先生」，才有機會化解兩岸歧異，找到兩岸相處之道；未來會用黨主席的身份及權責，化解兩岸歧異，找到相處之道？賴清德表示，「很可惜，習近平還沒達到成為中國民主先生的目標」。

賴清德說，第一，很可惜，習近平還沒達到成為中國民主先生的目標；第二，國際社會一般認為兩岸僵局存在，是因為中國對台灣文攻武嚇，改變台海現狀使然。這種狀況之下，他認為，要打破僵局，恐非台灣一方獨立為之可以成功，必然要雙方，希望中國以蒼生為念，其實兩岸有共同目標，就是增進人民的福祉，也有共同敵人，就是有天災地變、傳染病等，如果中國能轉念很多事情能迎刃而解。

民進黨2013舉辦對中政策擴大會議，當時以台南市長身份主會議時提到，期待中國國家主席習近平成為「中國民主先生」，才有機會化解兩岸歧異，找到兩岸相處之道；賴清德今天被媒體詢問，時空背景轉換之後，是否會以黨主席身份及權限下，化解兩岸歧異，找到相處之道。所做的文應。