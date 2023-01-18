不少人因工作、就學等原因在外租屋，一名女網友表示，想在套房內煮東西吃，又怕日後要搬家炊煮用具太多，希望網友推薦，多數人都說萬用鍋很好用，「絕對是萬用鍋，把食材都丟進去燉一下就很好吃，方便且安全」。

原PO昨（17）日於PTT女人版指出，一個人在外租房子，想在套房內煮簡單的東西吃，但考慮之後可能會再搬家，不能有太多行李，問網友「哪一種炊煮工具最好用？」

疑問上線，不少網友點名萬用鍋，「預算夠可以買萬用鍋」、「最近看到萬用鍋好像很厲害」、「我自己是萬用鍋」、「絕對是萬用鍋，舊版的就超好用」、「萬用鍋啊！我這個懶人都可以把東西丟進去一下燉，超好吃又安全」、「萬用鍋，汆燙、炒都可以很不錯」、「我買迷你萬用鍋，可以煮飯、煮東西、炒東西、做舒肥，價錢便宜且清洗容易」。

其他人則推薦，大同電鍋、氣炸鍋、電磁爐等，「基本款就大同電鍋跟電磁爐，預算夠的話，可以把電磁爐換成IH爐」、「電磁爐或大同電鍋」、「大同電鍋，加一本懶人電鍋料理書」、「電磁爐，到妳買房後都用的到」、「IH電磁爐 超好用! 洗鍋也方便」、「我是買電磁爐、 快煮鍋、氣炸鍋」。