擁有約400億台幣身家的澳門娛樂大亨周焯華，2021年年底因涉嫌洗錢等罪遭逮，今(18日)澳門法院宣判周焯華18年有期徒刑，而他多年前風流沾上混血小三Mandy Lieu，一度讓太太陳慧玲求離婚，小三還在5年內陸續為周焯華生了4個小孩，最後收下3億港幣（約11億台幣）分手費結束關係，Mandy Lieu淡出螢光幕後，近年搖身為知性作家，近日她還在部落格分享養豬、務農的樂趣，似乎沒因周焯華事件影響。

周焯華一生有兩段婚姻，和第一任妻子楊素梅生下一子周柏豪，之後他便與保險員出身的陳慧玲結婚，兩人育有2女。未料2014年周焯華沾上陳柏霖前女友、混血模特兒Mandy Lieu，兩人世紀牽手照片曝光轟動香港演藝圈，也讓陳慧玲心死，一度對外表示準備離婚。

之後周焯華極力挽回陳慧玲，甚至說出自己「只有一個周太太」經典語錄，宣示陳慧玲的地位不變，但另一方面，周焯華將Mandy Lieu安置在倫敦，於2015到2019年期間陸續生下3女1子，2019年Mandy Lieu正式和周焯華分手，並得到3億港幣分手費，近年Mandy Lieu以約2.9億購入Ewhurst莊園，並轉型成部落格專欄作家，分享農村生活日常。

Mandy Lieu最新一篇網誌停在今年1月5日，當時她曬出4匹馬在草原上的照片，透露年末聖誕節的心情，而先前她也常分享養豬、覓食蘑菇照片，以及對地球暖化的感想，可見生活相當愜意。而去年底則有港媒報導，Mandy Lieu私下曾出招幫忙解救周焯華，一份疑似她簽名抵押房產，換現金給周焯華救急的文件曝光，種種跡象看來兩人雖分手，但仍是4個孩子的父母，私下聯繫並未斷絕。