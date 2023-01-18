苗栗縣警局自行規畫執行春安掃蕩黑幫不法專案，扣獲證物。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局自行規畫執行春安掃蕩黑幫不法專案，扣獲毒品。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局自行規畫執行春安掃蕩黑幫不法專案。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局為淨化治安與壓制黑道幫派氣焰，從元月6日至12日規劃自辦掃黑「打擊黑幫威力掃蕩專案行動」，威力掃蕩幫派分子經營、依附及圍事及賴以為生的行業與經常聚集的活動處所，共檢肅治平目標3件16人、查獲毒品案16件16人，查扣一級毒品海洛因78.62公克、二級毒品104.6公克、三級毒品3件3人85.32公克，查獲通緝5件5人及詐欺、傷害等各類犯罪73件89人。

另外，縣警局掃黑專責隊與刑事局偵1大隊第1隊共同偵破靈骨塔詐欺集團案，拘捕犯嫌8人，查扣不法犯罪所得1，541萬餘元、價值近千萬元進口汽車5輛包括賓士3輛、保時捷與BMW各1輛、靈骨塔買賣契約、iphone手機5支等證物。

因應當前犯罪模式變換，詐欺犯罪之機房、製毒、製槍工廠、私刑拘禁人頭戶等場所隱藏於一般社區、住宅等非公共場域，為有效防制犯罪，警局加強清查可能潛藏的製毒工廠、改造槍支工廠、詐欺、賭博機房、大型賭場及幫派經常活動等處所，共清查87處，主動發掘並清除犯罪根源，有效達成淨化治安環境之目標，確保社會安寧。

苗栗縣警局將持續強化各項勤務作為，強力掃蕩、檢肅黑道不法分子，以展現警方打擊暴力犯罪掃蕩黑道幫派之決心。新上任的縣警局長莊勝雄呼籲鄉親，過年期間為詐欺犯罪高發期，請鄉親不要輕易相信『投資、求職、解除分期付款』等訊息，並請撥打165反詐騙詐諮詢專線查證；另遭遇不法侵害時，應立即向警方報案或檢舉，警方絕對全力偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！