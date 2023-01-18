「螺螄粉之亂」話題近日持續延燒，經濟部長王美花更宣布，會要求通路業者下架該產品，引發各界熱議。對此，前立委郭正亮認為，此時王美花突然積極起來，目的就是在引起注意、要保住自己的官位。

日前因陸製螺螄粉遭舉發，在包裝上有「你是中國人、我是中國人、四捨五入，你是我的人」等字樣涉統戰，經濟部同一天即宣布，相關商品全下架，令外界錯愕。王美花昨（17）日受訪則解釋，大陸的粉條本來就沒有准許進出口，現在進來的不是走私，就是虛報，經濟部貿易局已經跨部會討論，會做相關稽查，不管是在實體通路或是電商平台都會要求下架。

郭正亮今（18）日則在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，起初爆料的基進黨議員只是質疑為何包裝上會有「統戰」標語，並沒有要求禁止該產品，只要查詢，有統戰口號的產品一律下架，事情就結束了，結果王美花卻將其上綱、把業務攬到自己身上。

郭正亮認為，王美花的行為就在證明她有在做事，希望保住自己的官位。郭正亮也直言，若要以非法為由，禁止該陸製螺螄粉，那就應該一視同仁，將市面上非法進口的外國食品全部下架，「你看台灣的外籍移工，會不會因突然間買不到自己要吃的東西，而雞飛狗跳？」