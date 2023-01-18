大園分局規畫前往竹圍漁港的替代道路。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

楊梅警方將於重要路段實施交通疏導。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

農曆春節連假將至，預計明日開始會出現返鄉車潮，桃園沿海各景點包括竹圍漁港、青埔、永安漁港等，預估湧入大量人車潮，桃園市大園與楊梅警分局將於重要路段執行交通疏導，同時規畫多條替代道路分散車流，也紓解春節期間市場、賣場、廟宇等交通，讓民眾過年出門免「堵」氣。

大園警方表示，竹圍漁港是北部著名漁港之一，每逢假期總吸引大量遊客前來觀光，因應連假期間可能湧入的大量人車潮，提供4條進入竹圍漁港的替代道路資訊，藉分散車流維持行車順暢。

竹圍漁港可分4線進入，台15線南下車輛可由彩虹橋替代道路右轉進入竹圍漁港；台15線北上車輛可由台15甲線，進入竹圍漁港停車場；台4線往漁港路車輛可從建國路接台15線北上，由彩虹橋進入竹圍漁港；台15線與漁港路口壅塞時，車輛可往台15甲線至竹圍漁港停車場。

大園警方提到，青埔近年發展快速，除原有的華泰名品城購物中心外，Xpark水族館、新光影城、IKEA等陸續開幕後，更吸引大批人潮觀光。為避免往返車潮集中造成壅塞，警方呼籲民眾，中壢青埔往國道2號大竹交流道方向行駛，若遇交通壅塞，可於110甲線（大園區中正東路）路口右轉往國道1號內壢交流道方向，或左轉往國道2號大園交流道方向分流避免塞車。

楊梅警方指出，春節連假預計從19至20日中午開始，陸續出現返鄉車潮，警方已於轄內楊梅、幼獅、校前路交流道及永安漁港等旅遊景點，在台1線、台15線、台61線與台66線等重要交通要道安排警力加強交通疏導，請民眾保持耐心並配合警察同仁的交通指揮。

楊梅警方也列出多條替代道路，國道1號南下的民眾可於台66線平鎮系統往西銜接替代道路台15線或台61線左轉南下、或於幼獅交流道沿青年路左轉獅一路，右轉幼獅路再右轉梅獅路一段，至中山北路二段（替代道路台1線）左轉南下方向、楊梅交流道南下出口匝道接中山北路一段（替代道路台1線）南下或五楊高架校前路交流道南下匝道出口右轉校前路再左轉中山路（替代道路台1線）南下。

國1北上的民眾可於楊梅交流道匝道出口接中山北路二段（替代道路台1線）北上；由台61線、台15線北上民眾可利用台66線往東銜接至國道1號或國道3號北上，避開易壅塞路段；另北上的鄉親可利用五楊高架校前路匝道北上。

楊梅警方表示，過年期間民眾前往永安漁港或秀才步道等旅遊景點車多擁擠，呼籲到永安漁港旅遊民眾北上可由台61線、台15線左轉中山西路三段前往、南下則由台61線、台15線右轉中山西路三段前往漁港南岸停車場。

若南岸停車場容量達八成時，警方將管制車輛進入並引導車輛前往北岸停車場及台61線高架下方停車場（台61線平面道路與濱海路永安段455巷口旁）；秀才步道北上遊客可由台1線中山南路右轉秀才路、南下遊客可由中山北路一段左轉環東路直行接環南路左轉秀才路。

警方也提醒，春節期間短程移動民眾可多行駛平面道路，並收聽警廣、大樹下廣播電臺、輕鬆廣播電臺等媒體，也可利用1968等APP掌握路況，避開壅塞路段。另年假期間親友相聚餐敘多，請勿酒後開車，尊重行人路權，小心駕車，才能有個順暢、平安又開心的假期。