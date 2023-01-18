不少上班族會趁午休小睡片刻，補足精神才能繼續工作，但午覺時間若太長，恐會增加死亡率。外科醫師陳榮堅提到，平時午睡建議在1個小時內，過去就曾有研究發現，午睡時間超過1小時者的罹患心血管疾病機率比低於1小時者高出34%。

外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》指出，民眾午睡時間最好掌握在1小時內，一般人做夢時間約是入睡1小時後，也就是進入深層睡眠，一旦被叫醒打斷，會導致人體內分泌及身體調節變混亂，這也是為何有些人午睡1小時、1個半小時反而更累，另外有研究比較長期午睡超過1小時者與低於1小時者身體狀況，前者罹患心血管疾病機率高出34%，死亡風險值也提升30%。

陳榮堅曾收治一名30多歲男子，他一旦午睡就難被叫醒，家人甚至認為他身體有問題，到醫院做檢查發現，他的血壓高、糖化血色素數值8點多，有糖尿病問題，患者透露經常覺得身體疲憊，有時午睡時間太長，又會導致晚上睡不著，惡性循環造成血壓高，之後服用處方藥物，午休時間縮短為半小時，情況才逐漸好轉。

陳榮堅進一步指出，還有一研究發現，睡眠其實只要超過7分鐘，身體就會得到適當的休息，應避免繼續睡覺，進入更深層的睡眠，否則內分泌會亂掉。另外，家醫科醫師陳欣湄也曾在節目《健康2.0》指出，上班族午睡時間約10至15分鐘即可，而老年人午睡時間建議30分鐘至1小時，小憩不僅能讓身體放鬆，也可以使腦袋更靈活。