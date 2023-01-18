瑞士的鐘錶珠寶精品集團歷峰(Richemont)公布上季銷售為年增8%；隨著歐洲和日本遊客的陸續回流，協助抵銷了中國市場疲弱的表現。

包括知名卡地亞(Cartier)珠寶和IWC手錶的歷峰集團周三指出，去年第三財季(10~12月)銷售上升的54.0億歐元，高於前一年同期的49.8億歐元。

但是該數據低於分析師預期的56.7億歐元。而在剔除匯率波動因素後，銷售成長率僅5%。

日本市場表現優異。在堅強的國內市場銷售和遊客的逐漸回流下，日本上季銷售增加30%；此外，十月中旬的取消防疫管制，以及日圓的走弱，也起了一定影響。

歐洲的銷售增加17%，主要是當地需求的增強，以及遊客的重返，特別是來自中東和美國的遊客。

但是銷售佔比最多的亞太地區銷售下跌7%，主因為中國、香港和澳門出現下滑。

就業務類別而言，珠寶業務成長了11%，為37.2億歐元，鐘錶業務衰退3%，為9.5億歐元。

歷峰說：「新冠染病數大幅增加，給客戶的移動帶來負面影響，同時由於員工缺勤，導致中國內地精品商店開業時間的減少或銷售據點的暫時關閉，讓該期間內的銷售額下跌24%」。