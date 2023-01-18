桃園一名男子阿偉（化名）離婚3個月後，想再找人共組家庭，於是透過仲介前往印尼相親，選擇與第二任妻子小芳（化名）結婚，怎料小芳來台2周後就跑了，阿偉苦等18餘年，實在不願意再等下去，於是向法院訴請離婚，法官判准。

據判決書指出，阿偉自陳，當時剛離婚3個月，想找人日後可以相互扶持，看報紙有外籍新娘可以結婚就透過仲介介紹去印尼相親結婚，半個月內仲介帶好幾個女孩讓他認識，他最終選擇和小芳結婚，「我沒去過她在印尼的家，我看她老實，年紀30、40歲，就跟她在印尼法院公證結婚」。

阿偉表示，小芳來台住不到2週，印尼籍友人來找她，說要出去一下，結果一去不回，他向警方報案，但由於不知道小芳的護照號碼，對方也都沒跟他聯絡，後來聽聞小芳已在外自行工作謀生，不欲與他經營共同生活，因此訴求離婚。

法官向移民署調閱小芳入出境資料，發現她於2003年10月持停留簽證入境我國，後於2004年10月離境，另查她還曾因在台非法工作被北市警局查獲，一度被列為禁止入出國管制對象。

法官認為，2人認識不到2週即登記結婚，雙方於婚前並未熟識，顯無任何情愛基礎，女方婚後來台同居生活僅1、2週即離家未歸，且自2004年10月出境後即未再入境，雙方婚姻實質上已然分居，逾18年彼此互不往來，婚姻破綻原因可歸責於女方，因次判准離婚。