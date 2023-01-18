國立體大「火球男」李晨薰以合約總值80萬美元加盟舊金山巨人，度過手肘韌帶移植手術（Tommy John）術後撞牆期的他，如今一圓「美」夢，也讓他心中大石終於落下，他也喊出26歲前要拚上大聯盟的目標。

李晨薰在三級棒球時期就受到矚目，但他卻在高三時碰上傷勢挑戰，雖然沒能高中畢業就旅美，晚了幾年後仍成功達成自己設定的目標，以簽約金65萬、學費15萬美元，披上巨人戰袍。

「心裡的大石頭終於放下來，也很開心把我的夢想達成了。」李晨薰回憶當初開刀復健過程，最辛苦的是動刀後前半年，一個人必須面臨枯燥乏味的復健生活，他也坦言，受傷時也曾想過要放棄美國夢，但後來媽媽的一句話鼓勵了他，讓他繼續堅持下去。

「本來有想過要放棄，跟媽媽討論要不要參加選秀，但媽媽跟我說，『要做就做到最好』，也決定堅持自己高中的夢想。」經歷術後傷痛反覆，李晨薰藉由在國立體大這3年努力精進自己，如今確定拿到挑戰大聯盟入場券，他也希望自己能在26歲前拚上大聯盟。

明天就要啟程赴美加入球隊訓練，李晨薰除了要提升英文能力外，更希望自己身體能夠更強壯，「去年在U23時看到那些小聯盟的球員都比我還大隻，希望去美國後能再練壯一點，但最重要的還是希望身體能夠保持健康。」

李晨薰成為巨人隊史上首位直接簽下的亞洲業餘球員，巨人環亞太區球探薛奕煌說：「簽約金也看得出球團對他的期望，這個簽約金也是希望能把他當作先發投手培養。」而李晨薰也不忘回饋栽培他的母校，各捐贈台幣10萬元給平鎮高中及國立體大添購運科設備，希望能夠造福學弟妹。

台灣棒球好手李晨薰（中）18日宣布，以80萬美元合約金加盟美國職棒舊金山巨人隊。加盟記者會中李晨薰分別致贈獎助金給昔日母校平鎮高中及國立體大。（范揚光攝）
台灣棒球好手李晨薰（中）18日宣布，以80萬美元合約金加盟美國職棒舊金山巨人隊。加盟記者會中李晨薰分別致贈獎助金給昔日母校平鎮高中及國立體大。（范揚光攝）
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