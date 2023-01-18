國立體大「火球男」李晨薰以合約總值80萬美元加盟舊金山巨人，度過手肘韌帶移植手術（Tommy John）術後撞牆期的他，如今一圓「美」夢，也讓他心中大石終於落下，他也喊出26歲前要拚上大聯盟的目標。

李晨薰在三級棒球時期就受到矚目，但他卻在高三時碰上傷勢挑戰，雖然沒能高中畢業就旅美，晚了幾年後仍成功達成自己設定的目標，以簽約金65萬、學費15萬美元，披上巨人戰袍。

「心裡的大石頭終於放下來，也很開心把我的夢想達成了。」李晨薰回憶當初開刀復健過程，最辛苦的是動刀後前半年，一個人必須面臨枯燥乏味的復健生活，他也坦言，受傷時也曾想過要放棄美國夢，但後來媽媽的一句話鼓勵了他，讓他繼續堅持下去。

「本來有想過要放棄，跟媽媽討論要不要參加選秀，但媽媽跟我說，『要做就做到最好』，也決定堅持自己高中的夢想。」經歷術後傷痛反覆，李晨薰藉由在國立體大這3年努力精進自己，如今確定拿到挑戰大聯盟入場券，他也希望自己能在26歲前拚上大聯盟。

明天就要啟程赴美加入球隊訓練，李晨薰除了要提升英文能力外，更希望自己身體能夠更強壯，「去年在U23時看到那些小聯盟的球員都比我還大隻，希望去美國後能再練壯一點，但最重要的還是希望身體能夠保持健康。」

李晨薰成為巨人隊史上首位直接簽下的亞洲業餘球員，巨人環亞太區球探薛奕煌說：「簽約金也看得出球團對他的期望，這個簽約金也是希望能把他當作先發投手培養。」而李晨薰也不忘回饋栽培他的母校，各捐贈台幣10萬元給平鎮高中及國立體大添購運科設備，希望能夠造福學弟妹。