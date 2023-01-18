前台北市長柯文哲規畫興建48處社宅，興建成本估計780億，各大社宅卻在近年出現多項紕漏，包含牆面、天花板龜裂，以及天花板漏水等誇張情形，台北市議員游淑慧接獲陳情，痛批每戶光興建成本約470萬，卻出現多項工程瑕疵，直言這是超過新竹棒球場60倍的大祕寶，除了向都發局要求說明，她也要求蔣市府針對市府社宅進行總體檢，逐一改善問題，讓住戶早日安心居住；並就相關缺失進行檢討，研擬對策，建立日後完工社宅驗收之SOP作業原則，避免同類問題一再發生。

游淑慧今先發文痛批，柯文哲任內一向把社宅興建當政績，但任內完工社宅卻履傳出施工品質不佳、修都修不好，去年12月15日才點交入住的內湖區行善社會住宅除水管線路破裂滲水、磁磚出現霉斑和鏽斑外，牆壁與天花板更出現超長裂縫、牆內水管線路被矽利康塞住等離譜情形。

游淑慧表示，其實不只行善社宅，台北市已有多處社宅完工入住才被住戶反映有設計、施工不良，很多至今未能完善解決，像是東明社宅曾發生住戶浴室玻璃門集體爆裂；小彎社宅在尼莎颱風來襲時梯廳、公共區域及天花板、電梯出入口狂漏水；明倫社宅公共區天花板漏水問題始終存在；斯文首善社宅一樓店舖瓦斯表跟管線竟設在室內，引發公安疑慮；木柵社宅則有牆壁龜裂、熱水器啟動的管線抖動以及客廳天花板不斷漏水等問題。

游淑慧酸，不只新竹有大祕寶，柯市府規畫興建的48處社宅，興建成本估計就780億，是超過新竹棒球場60倍的大祕寶，還有多少工程暇疵？要怎麼監工？怎麼驗收？為此她建議，蔣市府應針對市府社宅進行總體檢，逐一改善問題，讓住戶早日安心居住；並就相關缺失進行檢討，研擬對策，建立日後完工社宅驗收之SOP作業原則，避免同類問題一再發生。

游淑慧下午再召開記者會表示，內湖行善社宅剛點交1個月左右，通報修繕高達2245件，共380戶通報，其中更換電池、設備操作說明、環境清潔等住戶服務類占98.87％，為2222件，這些都是小問題，但仍有23件，1.13％是工程方面的問題，需要補強修繕，包含牆面、輕隔間交界處以及室內天花板有裂縫、窗框無法閉合等。

游淑慧批評，柯文哲在任內為了要達成政績，確實有搶建情形產生，不斷地發包，因為要求每年開通多少戶數，導致搶建、快速驗收，市府才能做一些大內宣，結果住戶實際入住以後的開箱文跟當時市府內宣的開箱文根本就是貨不對盤，這樣不是有點像商品詐欺的行為嗎？現在蔣萬安上任只能自認倒楣，把所有瑕疵盡速解決。

游淑慧呼籲，都發局未來可以成立專業的物管公司，在點交前就先進場巡查，從源頭控制好工程品質，建立SOP，而不是說住戶一發現問題，市府就說有快速維修的機制，重點是不要有問題，而不是出現問題只能挖東牆、補西牆，市府應該要公開透明，有什麼問題就提供給大家看，然後加快解決。

都發局住宅工程科科長張裕隆表示，針對行善社宅多項工程漏失已啟動快速維修機制，只要住戶發現問題便可通報，物管單位跟營造廠商會在1小時內進行會勘，若須備料也會在6小時內盡速處理，目前有通報的23件修繕項目已經處理完成。他也坦言，點交當下確實沒發現瑕疵，未來會在住戶入住前和施工廠商預定時間進場檢查，避免住戶入住後才發現問題。

至於柯文哲是否有搶建社宅拚政績的問題？張裕隆說，這並不是為了大內宣，而是市民確實有迫切的居住需求，若社宅興建完當然要盡快辦理驗收，跟後續入住安排，這是市府應該做的事情，而非為了柯文哲個人。