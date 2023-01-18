嘉蘭國小舉辦環保義賣二手拍賣會，所得全數捐給校內家庭遭逢變故的學生。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

嘉蘭國小舉辦環保義賣二手拍賣會，所得全數捐給校內家庭遭逢變故的學生。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

嘉蘭國小舉辦環保義賣二手拍賣會，所得全數捐給校內家庭遭逢變故的學生。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

為了幫助家庭遭逢變故的學生，台東縣金峰鄉嘉蘭國小舉辦環保義賣二手拍賣會，除了捐出家中用不到的物資，也有學生創作的手工藝品，老師親手製作的洛神蜜餞等，獲得家長與居民熱烈捧場，學生從中也了解到，原來行善很簡單。

環保二手義賣會一早開賣，家長及社區居民湧入攤位，師生大力叫賣，也有學生扮起推銷員四處介紹商品，希望增加「業績」，校園宛如熱鬧的尋寶市集，學生說，可以幫助同學，很開心。

學生胡敏表示，同學家裡遇到困難，急需用錢，「我們就把賺到的錢全部都給他，希望可以幫助他，也讓他不要那麼傷心」；家長曾渟雯說，把家裡多的東西拿來義賣，讓孩子懂得付出，幫助別人，很有意義。

義賣會場共有10個攤位，除了文具、玩具及新舊衣物，還有學生製作的手工藝品、應景的手工刻印紅包，老師們製作的在地特產洛神花蜜餞也受好評，一旁的蘿蔔攤則是家長參加關山蘿蔔季的戰利品。

嘉蘭國小指出，環保二手義賣所得共1萬9000餘元，將全數捐助去年遭逢緊急危難的學生家庭。活動前也結合藝術人文課程，由高年級學生製作海報及微電影，深入社區宣傳，展現成效。

校長邱光輝表示，「讓小朋友了解到，原來做好事，是很簡單、很快樂的」，希望孩子藉由活動試著關心土地，也關懷身旁的人。他說，在師生積極投入、家長熱情支持下，期末二手拍賣會圓滿順利，讓追求「真善美的生活實踐家」不只是學校的課程願景，而是能落實在生活中。