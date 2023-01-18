春節即將到來，許多人會將家裡打掃乾淨，來迎接新的一年，小孟老師在臉書上分享12生肖該重點清理的地方，其中屬鼠需把家中水管保持暢通，屬牛要把家中地板、大門口打掃乾淨，屬虎需將陽台和花園露台清理乾淨，屬兔則是要把家中角落、衣櫥、抽屜特別清理一翻，也特別提醒，如沒打掃乾淨恐衰一整年。

▍生肖鼠：老鼠躲管道與地洞，因此家中水管、水槽、水溝必須保持暢通。

▍生肖牛：牛踩地，因此家中地板，腳踏墊、大門口必須打掃乾淨。

▍生肖虎：老虎喜歡戶外，因此家中陽台與花園露台必須打掃乾淨。

▍生肖兔：兔子愛地堀，因此家中桌角下、衣櫥、抽屜需特別清理。

▍生肖龍：龍在天，因此家中天花板、燈具、冷氣必須打掃乾淨。

▍生肖蛇：蛇喜歡陰暗潮濕，因此家中最潮濕的地方必須清乾淨，例如，廁所、洗手台、除濕機。

▍生肖馬：馬奔馳萬里，需要眼力與腳力，因此過年時要把家中窗戶、鏡子窗台、鞋子、鞋櫃打掃乾淨。

▍生肖羊：羊有角、潔白的卷毛，因此家中有角的地方都要處理好，床上與娃娃有毛髮都要清理好，白色物品器皿要清理整潔。

▍生肖猴：猴子攀爬樹木，因此要特別將家中櫃子與牆壁脫落處再粉刷。

▍生肖雞：雞較矮，能低飛，披彩衣，因此家中電風扇、暖氣、矮櫃、衣服都要處理乾淨。

▍生肖狗：狗會吠，因此家中電視喇叭、音響、電話、手機能發出聲音的家電都要保持整潔。

▍生肖豬：豬愛吃食物，因此過年時要將家中的冰箱、爐灶、米缸、碗槽整理清潔乾淨。