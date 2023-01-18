33年前服役受傷癱瘓 內政部次長陳宗彥親自探視慰問家屬（內政部提供）

農曆春節將至，內政部政務次長陳宗彥前往桃園市中壢區，慰問服義務役期間受傷的吳姓退伍弟兄，除致贈春節慰問金(品)表達對吳員及家屬的關懷外，同時也對提供生活協助、熱心發揮同袍情義的替代役男們，表達肯定之意。

陳宗彥表示，為強化對受傷退伍(役)人員的照顧，讓家屬有更多的喘息空間。內政部自民國100年起，推展替代役役男提供服役受傷退伍退役人員生活協助服務，11年來已有1,173位役男到140位弟兄家中提供生活協助，服務時數達27萬9,902小時。

今日訪視之吳姓弟兄於民國78年服役期間，在營區訓練時暈倒摔傷，導致半身癱瘓，目前生活由同住的家屬照顧，自從替代役男們提供陪同就醫、陪伴關懷及協助家務等生活協助之後，心情較為開朗且愉悅，家人壓力也減輕不少。

內政部表示，役政署為鼓勵受傷退伍弟兄重新出發，並多和外界聯誼交流，今(112)年將持續於北、中、南、東區辦理分區座談聯誼活動，邀請受傷人員及其家屬共同參與，期望政府的美意與替代役役男的愛心，能讓這些受傷人員感受到溫暖，並得到更妥善的照顧。