中華化(1727)三大產品線中特用化學品與基礎化學品的需求受景氣影響較大，但電子化學品應用在半導體產業中先進製程上，預期需求仍可維持正向，除規劃設置新產線，也對其它濕式電子化學品佈局，擬拚跨入半導體、記憶體級封裝測試等產業所使用高階化學品，強化營運收益能量。

此外，南寶(4766)寶耕耘台灣太陽能產業展現初步成果，推出可防鹽害、防腐蝕的建材及塗料產品解決方案，目前已打入供應鏈，取代同類型進口產品。工業用膠應用包括出口為主的木工用黏著劑、室內裝飾用膠、消費性產品貼合用膠以及紙器加工用膠。隨著經濟活動復甦，營運蓄勢推進。

中華化主要產品包括酸鹼及水處理化學品等基礎化學品；特用化學品有客製化樹脂、塑膠單體 合成；電子級化學品包括電子級硫酸、蝕刻液、顯像配方化學品。

中華化表示，基礎化學品營收佔比約54％、特用化學品約26％，以電子級硫酸銷售為主的電子化學品營收比約20％。去年前三季EPS0.58元；在基礎化學品、特用化學品與電子級硫酸業務都持續維持成長支撐，去年營收23.07億元、年增14.59％。

南寶指出，建材業務營收主要來自澳洲市場，併購一家澳洲的防水建築材料廠商營收約為南寶澳洲建材業務營收10％，併購效益持穩貢獻、發酵。

南寶其他消費產品、工業與科技產業用接著劑將透過持續耕耘新產品與應用，力拼持續成長，唯區域市場表現各異，各產業差異也較大，如科技產業明顯轉趨保守；擬聚焦在市場規模大並具有良好的潛在成長機會的產業，如電子、軟性包裝材料等。