由沙烏地聯賽所組成的明星隊「Riyadh Season」，20日將與巴黎聖日耳曼（PSG）進行一場友誼賽，才剛加盟艾納斯的葡萄牙巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）將會擔任Riyadh Season的隊長，與老仇家梅西（Lionel Messi）所率領的大巴黎一決勝負，而PSG將會透過臉書進行官方線上直播，票價為70元新台幣。

C羅在去年的最後一天以超過2億歐元的天價加盟艾納斯，不過他還沒有為新東家出席任何一場比賽，由於艾納斯外援名額滿編，球團晚了幾天才將C羅註冊，且因為去年4月的一次比賽中，C羅摔壞了一位小球迷的手機，因此遭到英足總禁賽2場的處分，因此與PSG的友誼賽，成為了C羅抵達沙烏地後的首場比賽。

Riyadh Season主要由坐落在沙烏地首都利雅德的2支球隊－艾納斯及希拉爾所組成，剛好也是在聯賽前2名的隊伍，C羅將以隊長身分與PSG進行比賽，或許也將是梅羅之爭的最終章，現場6.8萬張門票已經銷售一空。

上回2人對決已是在2020-21年賽季的歐冠聯賽小組賽上，當時C羅率領的尤文圖斯與巴薩隆納分在同個小組，2隊首回合交戰，C羅並沒有登場，巴薩隆納以2比0擊敗尤文圖斯，次回合2人正式展開對決，尤文圖斯在C羅梅開二度的帶領下，以3比0討回顏面，最終2隊同以5勝1負攜手晉級，尤文圖斯以對戰得失分差力壓巴薩隆納搶得龍頭，不過當年2隊都止步16強，該屆冠軍則由英超豪門切爾西所拿下。