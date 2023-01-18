媒體人周玉蔻在九合一大選期間，於民視新聞台與民視台灣台討論「晶華緋聞案」與「蔣孝嚴家族爭議」議題，遭NCC以違反事實查證原則致損害公共利益、妨害公序良俗，並於節目中公開特定人之個人資料，總計7案處罰鍰300萬元，另民視對於個人資料之利用，未善盡監督之責，依個人資料保護法第50條，處罰鍰20萬元。

這七案中， 比較大筆的有9 月 23 日於民視新聞台「辣新聞 152」討論「晶華緋聞案」議題，揭露特定人為緋聞當事人及利用特權進入某航空公司，未合理查證相關事實，違反事實查證原則致損害公共利益；主持人提及「眷村」議題時，涉及汙名化或歧視特定族群，並對於特定候選人語帶威脅，不利公共事務理性討論，妨害公序良俗；節目中公開特定人之個人資料，違反衛星廣播電視法、個人資料保護法等規定，核處 80 萬元。

9 月 22 日於民視新聞台「辣新聞 152」內容討論「晶華緋聞案」議題，未經查證即指控特定人為緋聞當事人，違反事實查證原則致損害公共利益；節目內容揭人隱私迫使其暴露於公眾議論中，傷害一般社會倫理價值，且節目參與者對於特定候選人語帶威脅，不利公共事務理性討論，致有妨害公序良俗；節目中公開特定人之個人資料，違反衛星廣播電視法、個人資料保護法等規定，核處 80 萬元。

9 月 21 日於民視新聞台「辣新聞 152」討論「晶華緋聞案」議題，未經查證即影射特定第三人涉入，揭人隱私，以及討論「獨！美研究單位曝！蔣孝嚴驗過DNA！？刻意隱瞞！？冒充蔣家人！？」未經查證，顯不利公共議題理性討論，已違反事實查證原則致損害公共利益，及妨害公序良俗，違反衛星廣播電視法規定，核處 40 萬元。

9 月 20 日於民視新聞台「辣新聞 152」討論「晶華緋聞案」議題，未經合理查證亦無提出具體佐證資料，即影射特定第三人為緋聞案主角，影響視聽眾對特定候選人觀感進而影響投票意向，致損害公共利益，違反衛星廣播電視法規定，核處 40 萬元。