2022年壽險總保費創有史以上最大衰退幅度，亦影響壽險業務員「飯碗」。據壽險公會統計，2022年底壽險業登錄業務員人數共37萬5,286人，比2021人減少12,681人，是2005年之後、即17年來登錄人數減少最多的一年。

近三年的疫情影響壽險業務員行銷工作，新人較難進行陌生拜訪，亦較難生存，壽險業務員總登錄人數在2020年一度逼近40萬人，但2021年及2022年連二年衰退，減少人數逾2萬人。

2022年保單利率跟不上升息速度，資本市場波動又打亂投資型保單的銷售，新台幣兌美元貶值加速保單解約及客戶流失，全年新契約保費僅7,730億元，創15年來新低，全年總保費收入23,344億元，比前一年少收6,367億元，衰退達21.4％，應是壽險業有史以來總保費最大衰退幅度。

加上業務員有法定最低上課時數及培訓成本，銀行通路及壽險公司等為控管成本，會考核掉無貢獻、銷售量不到最低標準的業務人員，亦會造成人員流失。

據壽險公會統計，2022年壽險公司登錄業務員人數降到21萬1,149人，跌破22萬大關，一年內少了11,412人，是2008年以來、15年來最大流失量。

加上保代登錄業務員人數，在2022年亦罕見未成長，一年內減少2,531人，降為7萬8,034人，推估主要是銀行保代因保費收入減少，未再積極登錄，2022年僅保經登錄業務員人數增加1,262人，總登錄人數達8萬6,103人。