「相揪逗鬧熱」新春活動23日至29日登場，活動期間有財神爺快閃分送新春紅包。（楊靜茹攝）

台灣工藝中心喜迎新年，園區建物換新裝、繫洋紅緞帶變身「旅物SHOP」賣場。（楊靜茹攝）

台灣工藝中心23日起晚間有春節限定版的光雕表演、夜間劇場和蚊子電影院。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

台灣工藝研究發展中心喜迎新年，不僅幫園區建物換新裝、繫洋紅緞帶變身「旅物SHOP」賣場，大年初二至初八將舉行「相揪逗鬧熱」新春活動，主任張仁吉應遊客逛綠工藝市集、看展覽、聽音樂、手作體驗、挑選禮物，夜晚有春節限定版光雕表演、夜間劇場和蚊子電影院，還有財神爺快閃發新春紅包送上祝福。

台灣工藝中心以「禮物開箱的概念」，採用世界兩大色彩權威機構Pantone和日本色彩協會（JAFCA)選出的2023代表色「歡呼洋紅」和「發光暖黃」，結合吉祥紋飾，為園區建物繫上緞帶成「禮物」，室內賣場販售文化、設計、生活、體驗、生態、休閒等工藝好禮，歡迎遊客來開箱。新春假期「相揪逗鬧熱」綠工藝市集23日開張，可體驗拓印、乾燥植物畫DIY等約50個攤位，還有財神爺快閃分送新春紅包。

張仁吉表示，台灣經歷疫情的低潮，迎來解封開放的時刻，春節活動以「禮物」的概念出發，禮物包含著情感的連結、紀念的價值、生活的儀式感，一切都是充滿祝福和分享。新春期間來到這裡，可以逛綠工藝市集、看展覽、聽音樂、手作體驗，夜晚還有春節限定版的光雕表演、夜間劇場和蚊子電影院，體驗多樣工藝好禮。

台灣工藝中心指出，大年初二至初八到園區，除了市集、賣場、街頭藝人表演，財神爺也會在活動會場不定時分送新春紅包送上祝福，而參加綠工藝市集的50家攤商，每天也會不盡相同，像是木刻版年畫、手感絹印春聯、工藝修復、藍染或竹藝體驗等，感受工藝創作新思維