冰菓室吃冰曾是台灣人共同的飲食記憶，2022年新富町文化市場徵件獲選展《萬華冰菓事》即是聚焦於萬華的食冰歷史，以地方飲食經驗發展成互動展示現場，年節期期除了除夕至初四外均開放，邀請觀眾探索在地與常民生活經驗。

《萬華冰菓事》去年自30餘件徵件展覽計畫中脫穎而出，由楊志雅擔任策畫統籌，從在地知名冰店創始的奮鬥故事，探討城市的發展脈絡，以一碗冰端出跨越世代的萬華生活。楊志雅等策展團隊，於展覽籌備初期走入萬華街區，與「龍都冰菓專業家」、「楊記冰店」、「永富冰淇淋」、「IM 雨焰商行 x 阿波伯楊桃」、「華西街珍果」等五家在地冰菓室的經營者進行田調訪談。

冰菓室在物資不豐而食材保存不易的年代，第一代經營者往往由攤車叫賣起家，到後來擁有街頭的一席之地，以賣冰養活一家數口，隨時代變遷，冰菓室店及店面也有了世代傳承的不同樣貌，這段將近一世紀的經營史，也恰如整座萬華的歷史縮影，窺見城市面貌改變為產業帶來的影響。除了田調故事外，展場以遊戲的方式，引導觀眾與展品互動，進一步了解萬華地區的冰店位置與地方發展之間的關係。

與民眾互動的設計也是展覽成形的過程之一，在前導工作坊「聊聊吃冰那些事」中，策展團隊邀請深耕萬華在地文史的沐育文化營運長施景耀，帶領參與民眾共同繪製萬華冰菓室地圖，並分享在地冰店的故事。

2023年的新富町文化市場展覽徵件計畫亦正進行中！本屆計畫將不侷限於萬華區域與傳統市場議題，並以「凝視地方」作為徵件概念，延續場所精神，邀集各領域創作者帶動新的城市觀點與對話。