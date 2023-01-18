距離農曆春節10天連假僅剩2天，就可以好好休息、出遊，不過開店、開公司、工廠的大老闆們，休假前大都已擇好開市、開工的良辰吉日、吉時。命理大師蔡上機為兔年欽擇3大開工開市吉日時間，並提醒日沖時沖者應巧妙閃避。

蔡上機說，1月26日（農曆癸卯年1月5甲申日）巳時及辰時、未時最佳。本日，日沖1938、1998戊寅年出生者。如有舉行祭拜或啟動操作機械儀式，則本出生年者，不宜。其他出生年分者代理執行，則無礙。

26日最宜時辰為巳時（六合）上午9:15～11:59分之間，舉行開工開市科儀（最主要是拜拜、啟動電腦、機械操作，或批示農曆年度第一份公文，所需之時辰。

本時，時沖為1983癸亥年出生者，如有舉行祭拜或啟動操作機械儀式，其他出生年分者代理執行，則無礙。

26日次宜辰時（三合）上午07:15～08:20分之間舉行開工開市科儀。

本時，時沖為1982壬戌年出生者，如有舉行祭拜或啟動操作機械儀式，其他出生年分者代理執行，則無礙。

蔡上機指出，其次29日(農曆癸卯年1月8丁亥日）未時及辰時、午時。本日，日沖1941、2001辛巳年出生者，如有舉行祭拜或啟動操作機械儀式，則本出生年者，不宜。其他出生年分者代理執行，則無礙。

本日最宜，未時（三合）下午1:15～2:59分之間舉行開工開市科儀，最主要是拜拜、啟動電腦、機械操作，或批示農曆年度第一份公文，所需之時辰。

本時，時沖1961辛丑年出生者，如有舉行祭拜或啟動操作機械儀式，其他出生年分者代理執行，則無礙。

本日次宜辰時上午7:15～8:59分之間舉行開工開市科儀。本時，時沖1958戊戌年出生者，如有舉行祭拜或啟動操作機械儀式，其他出生年分者代理執行，則無礙。本日次宜午時、中午11:15～12:20分之間舉行開工開市科儀。

本時，時沖1960庚子年出生者，如有舉行祭拜或啟動操作機械儀式，其他出生年分者代理執行，則無礙。

蔡上機強調，如果上述2日無法舉行開工開市科儀的話，2月2日（農曆癸卯年01月12辛卯日，麒麟日）未時及午時，也是很好的良辰吉時。

本日，日沖1945、2005乙酉年出生者，如有舉行祭拜或啟動操作機械儀式，則本出生年者，不宜。其他出生年分者代理執行，則無礙。

本日最宜，未時（三合）下午1:15～2:59分之間舉行開工開市科儀，最主要是拜拜、啟動電腦、機械操作，或批示農曆年度第一份公文，所需之時辰。

本時，時沖1949、2009己丑年出生者，如有舉行祭拜或啟動操作機械儀式，其他出生年分者代理執行，則無礙。

本日次宜午時，中午11:15～12:59分之間舉行開工開市科儀。本時，時沖1948、2008戊子年出生者，如有舉行祭拜或啟動操作機械儀式，其他出生年分者代理執行，則無礙。