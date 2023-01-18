長達10天的春節連假即將到來，在新冠疫情仍未退燒，流感蠢動下，健保署中區業務組統計中彰投等縣市多數醫院21日（除夕）上午仍有門診，1月25日（初四）7成醫院恢復看診；而被籲為佛心診所的台中大雅區「長榮診所」除夕將陪民眾跨年，並開診到初八；台中市衛生局則提供春節疫苗接種不打烊服務，除夕至初三有149家院所提供新冠疫苗接種服務。

健保署中區分組指出，中彰投多數醫院大多在21日（除夕）上午仍有門診，在除夕下午開始至1月24日（初三）停開或僅有部分門診（詳附表）；除夕當天有43％西醫診所開診，1月25日（初四）幾乎有7成醫院恢復看診；健保署也公告轄區區域級以上醫院開診情形。

另台中市衛生局因近期接獲許多民眾洽詢春節期間疫苗門診，也宣布提供春節疫苗接種不打烊服務，從除夕至初三有149家院所（預約平台60家、非平台89家）提供8050劑新冠疫苗接種服務。民眾可透過疫苗預約平台，在每周一至周三開放預約下周接種時段，或至各院所非平台開設門診接種；至於文心森林疫苗接種站則將在初六重啟接種服務。

台中大雅區長榮診所春節期間除夕看診到12點，初二到初八正常看診。 （長榮診所提供／馮惠宜台中傳真）

台中大雅區長榮診所以連續多年春節不打烊，今年持續在除夕夜看診到12點陪民眾跨年，初一提供視訊門診，另初二到初八照常門診。