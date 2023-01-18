國民黨智庫執行長柯志恩與前高雄市長韓國瑜，去年底在高雄市長選戰合體後，今（18）日再度集結高雄，韓是以典亮基金會的董事長身分，與柯志恩一同去慰問植物人家屬印先生、紅十字會育幼中心和慈暉園，希望在寒冬之際送上暖暖的心意。

國民黨智庫執行長柯志恩與前高雄市長韓國瑜，去年底在高雄市長選戰合體後，今（18）日再度集結在高雄共同做公益。（柯宗緯翻攝）

柯志恩今在臉書指出，印先生獨自扶養植物人的弟弟多年，要照顧植物人實屬不易，除了要顧生活起居，更需要日以繼夜的陪伴，非常辛苦，社會上仍有許多個案，急需要大家一同關懷。

國民黨智庫執行長柯志恩與前高雄市長韓國瑜，去年底在高雄市長選戰合體後，今（18）日再度集結在高雄共同做公益。（柯宗緯翻攝）

柯志恩提到，韓國瑜所屬的「典亮基金會」除為全省各地的弱勢團體在過年前送上新帽與新襪之外，這次韓國瑜也特地到高雄為育幼中心及慈暉園送上物資，院長看到他仍是非常開心。從照片可見，同行者也包括高市議員蔡金晏、國民黨高市黨部副主委曹桓榮等人。

國民黨智庫執行長柯志恩與前高雄市長韓國瑜，去年底在高雄市長選戰合體後，今（18）日再度集結在高雄共同做公益。（柯宗緯翻攝）

柯志恩強調，韓市長秉持著「莫忘世上苦人多」的精神，持續關心台灣的弱勢團體，還有其他無私為弱勢奉獻與支持的善心人士，因為他們的愛心讓這個社會更加溫暖，未來兩人將繼續攜手做公益、送愛心。