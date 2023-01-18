雲林縣走春超便利，高鐵、觀光接駁專車免費搭乘。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府春節期間規畫一系列主題旅遊活動，為因應民眾返鄉、走春、觀光所需交通服務，免費提供高鐵返鄉接駁專車，每小時皆可往返高鐵雲林站，另外還有雲北、雲中、雲南3條觀光接駁車路線，讓大家輕鬆玩雲林，雲林副縣長謝淑亞18日舉行接駁專車說明會，邀縣民返鄉過年、全台民眾暢遊雲林。

謝淑亞表示，高鐵雲林站自2015年12月通車，雲林縣政府即規畫3條高鐵聯外接駁公車，輔以多條公路客運提供高鐵聯外服務，考量春節期間大量返鄉人潮，為紓解高鐵站交通，特別針對現有客運路線班次服務缺口，加開返鄉免費接駁專車，方便偏遠或運輸量較大地區民眾搭乘，輕鬆過新年。

謝淑亞說，今年規畫雲北、雲中、雲南3條觀光接駁車路線，全台遊客一來到雲林，就可透過大眾運輸工具到縣內各景點玩一遍，雲林縣民也可利用鄉鎮市接駁點暢遊縣內景點，每條路線每小時1班次，讓大家可以輕鬆掌控停留時間，省時省力又省錢的玩雲林。

縣文觀處處長陳璧君提到，縣府串聯縣內宮廟、地方文化館舍、觀光工廠、特色景點，推出「祈福朝拜行」、「經典小鎮遊」、「甜蜜蜜之旅」、「漫步輕旅行」、「鐵道樂活遊」、「雲東經典步道森呼吸」、「雲西海陸深度微旅行」遊程，藉由提供免費觀光接駁車，讓全台遊客盡情體驗雲林豐富文化底蘊。

縣工務處處長汪令堯指出，新春高鐵返鄉及行腳漫遊雲林接駁專車全程免費，不必事先報名，自高鐵雲林站發車路線，沿途僅提供下車不上車；自各鄉鎮發車路線，沿途僅提供上車不下車；另有2條路線部分路段行駛台78快速道路，依規定不提供站位。