鍾欣凌（左）和Darren與迪化街商家互動。（粘耿豪攝）

許傑輝（左起）、Darren、鍾欣凌沿街拜票催票房。（粘耿豪攝）

賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》劇組18日來到台北年貨大街迪化街、霞海城隍廟拜票，監製陳慧玲、吳明憲跟導演鄧安寧率演員群鍾欣凌、許傑輝、邱凱偉（Darren）沿途掃街拜年發送紅包袋，並在霞海城隍廟拜拜祈福，為電影祈求好票房。

大隊來到以「拜月老」廣為人知的霞海城隍廟，鍾欣凌現場也分享自己曾在霞海城隍廟參拜月老的親身經驗，她說好多年前自己單身時，非常想找個伴，卻苦苦空窗7、8年，直到來拜了月老，笑說沒跟神明開條件，只要是男的就好，結果就真的遇到現在的老公。

鍾欣凌在2010年結婚時，特地捧了兩個喜餅去霞海城隍廟還願，婚後育有二女兔寶、二寶家庭美滿的她，時不時還會回來拜拜，如今電影熱映中，鍾欣凌搶先在今年過年前夕，和情如家人的電影劇組一起「回娘家」，更是別具意義。

演員群掃街拜年現場受到民眾熱情擁戴、搶拍合照，不少民眾回饋已進戲院支持，並準備在春節期間帶家中長輩二刷、三刷進戲院看電影，表達對長輩的孝親。鍾欣凌分享以前看著朱延平導演的喜劇、豬哥亮的賀歲電影與家人團聚，期望自己主演的電影亦能在過年帶給觀眾滿滿歡笑。

不僅電影上映首周廣受民眾支持，方文琳、何如芸、丁寧、郭彥均、田中千繪等藝人朋友皆感動推薦，藝人趙小僑更是帶著許久未曾走進電影院的婆婆進場支持，映後更一同錄製推薦，貼心為婆婆補口紅的瞬間也被鏡頭捕捉，她表示：「很謝謝這部電影，讓我們婆媳關係又更親密了！」

影后楊貴媚更是淚灑戲院：「看戲時多半是笑著看，但前一秒大笑後，接著下一秒不得了鼻酸心酸。」歌手萬芳感性好評：「我喜歡看欣凌在那一剎那往心裡去，那個眼神和嘴角在她的戲劇與真實人生角色中穿梭。」