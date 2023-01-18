觀察者網報導，2022年是企業職工基本養老保險實施大陸全國統籌的第一年，大陸人社部養老保險司副司長亓濤在18日新聞發布會上指出，去年全年共跨省調劑職工基本養老保險基金2440億元（人民幣，下同），有力支持了基金困難省分養老金發放。
亓濤還表示，截至2022年底，大陸基本養老、失業、工傷保險參保人數分別為10.5億人、2.4億人、2.9億人，同比增加2430萬人、849萬人、825萬人。全年基金收入7.1兆元，支出6.6兆元，年底累計結餘7.4兆元，基金運行總體平穩。為2687萬困難群體代繳城鄉居民養老保險費，參保率超過99％。
2018年7月，中國大陸建立實施了基金中央調劑制度，適度均衡了省際之間養老保險基金負擔，邁出了大陸全國統籌的第一步。2018－2021年，中央調劑制度實施四年間，共跨省調劑資金6000多億元，其中2021年跨省調劑的規模達到2100多億元，有力支持了困難省分確保養老金按時足額發放。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。