寒冷冬季又可能會有超強冷空氣來襲，氣溫預計下探10度，招財保暖好物必須有。台隆手創館提醒若出門擔心天氣冷颼颼，要準備好防疫及保暖好物，推薦2段高低溫度調節的「E.B. MADE好運連發暖手寶」、3秒快速均勻發熱不凍手「KINYO迷你口紅暖暖寶」等可以握在手中的暖物，溫暖走春又不怕風寒。

IKEA的SKÅDIS收納壁板，方便掛起東西隨時取用，699元。（IKEA提供）

IKEA則建議不打算出門的人在家耍廢玩收納，獻上「善用垂掛、分類、轉角與隙縫」等3個居家收納衣物好靈感。如「SKÅDIS收納壁板」最適合懶人隨手牆上一掛，一系列配件創造個人收納風格；又如「STUK分格收納盒」，除了分隔功能，下方還附標籤匣，便於收納及找物。另推薦「VESKEN推車」充分利用家中有限空間，適用於窄小浴室，利用轉角與隙縫就可輕鬆收納。

IKEA的STUK分格收納盒附標籤匣，便於迅速找物，179元。（IKEA提供）

另外，設計購物網pinkoi著眼旺財新錢包，從錢包開始幫你省荷包，特惠推薦「CHENSON真皮 13卡超薄2.0典雅長夾」容量超大，能放超過10張卡、各樣證件、零錢，全都實物示範網上看照，網購也安心。