台東市開封街某民宅出入複雜疑似聚賭，警方昨日查獲賭具及賭金49萬餘元。（台東警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東民宅暗藏賭場 賭金達49萬餘元 民眾：賭很大

台東市開封街某民宅每到下午出入複雜，台東警分局日前接獲線報疑似有聚賭情形，經連日搜證後，警方昨天持搜索票，當場逮到6名賭客及賭具骰子、撲克牌及賭金49萬餘元等證物，警方詢後依涉賭博罪移送台東地方檢察署偵辦。

台東分局偵查隊長張群表示，警方接獲線報後即派員監控搜證，17日見時機成熟，持搜索票前往查緝。賭場蕭姓負責人利用向友人借用民宅作為賭博場所，並安排把風人員，警方在後方小巷埋伏，趁賭客出入時一舉突擊，多名賭客見警察到場，嚇得驚慌失措，警方最後將6名賭客全數帶回偵辦。

台東警分局指出，該賭場以「妞妞」聚賭，當場查扣撲克牌、骰子、賭資（含抽頭金）49萬多元等證物。

台東警分局長李益杰說，今年度加強重要節日安全維護工作元旦起跑，警方在春節期間以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大工作主軸，為讓民眾安心好過年，強力執行「掃蕩賭博」工作，希望藉此防範因賭博所衍生的社會治安事件。