桃園龍潭警結合地方善心人士寒冬送暖助弱勢。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

農曆春節將至，龍潭警分局中興派出所所長張傳勛與警員冷柔萱，特地於過年前，結合地方善心人士，前往轄內各弱勢家庭進行關懷訪視，分別送出白米、餅乾、保暖衣物及日常生活用品，希望在這寒冬之中能為需要幫助的人帶來溫暖，歡度這個農曆春節。

張傳勛表示，身在公門好修行，盡量在工作上主動關懷了解需要幫助的人，在派出所員同仁響應下，主動訪查了解轄區內亟需濟助家庭，並瞭解生活所需後，自掏腰包後集資購買米糧其他民生用品等物資，另地方善心人士則提供新台幣2000元的現金紅包，利用春節連假前將物資及慰問金分送到各弱勢家庭關懷戶。

其中弱勢關懷戶中，78歲的邱姓獨居老翁，早年與妻離異，育有一女，獨自扶養長大，現在女兒已到外地就讀大學，鮮少返家，老翁目前已無生產能力，僅靠老人年金及低收入戶補助生活，除了要支付房租費用，還須供女兒上大學讀書，警方還特別協助老翁申請急難救助津貼及轉介慈善基金會，並通報市府社會局家服中心加強關懷，在春節前能收到愛心物資，也讓老翁備感溫馨。