民眾黨主席柯文哲卸任台北市長後全心投入2024總統大選，被視為柯「心腹」的民眾黨前立委蔡壁如，日前傳出和柯關係生變，她18日表示，從來沒有人看到他們吵架，傳出這種話自己也覺得很奇怪，而她想把柯文哲送進總統府的「餘生願望」仍存在，且越早實現越好，雖然雙方曾多次討論未來方向，但她希望柯多給空間思考。

蔡壁如下午赴北市一家拳擊館練習拳擊後接受媒體訪問，她說，近期心情低落的主因是論文事件，練拳擊是為了重新開始；對於是否會去黨部、柯文哲基金會工作，她稱並不一定，「我的斜槓人生裡頭，每個轉角都是另外一個人生」，從台大醫院到台北市政府再到立法院，人生可以再往另外一個方向來做，休息了1個多月有在想未來要做什麼，大家拭目以待。

蔡壁如說，自己並未期待獲得柯文哲徵召，但兩人曾為此談過很多次，無論是聊2024或是她的工作，但她希望柯多給自己空間、時間想想，「如果想要幫到他，不一定要在他身邊、到競選辦公室或黨部」，也因大選是全國性的競選活動，自己認為不管做什麼事情，想幫柯一定可以幫到他。

媒體追問，蔡過去曾說過餘生最大願望是把柯文哲送進總統府，她說，「願望當然還是存在的囉！」甚至連柯都曾經問自己同樣問題，當時她的答案也一樣，只是可以用不同方式呈現，反正大家放心，給自己短短時間，一定可以找到方向。蔡也說，餘生願望還可以放很久，但希望越早實現越好。

至於提及跟柯文哲吵架的傳言，蔡壁如說，「奇怪沒有人看到我們兩個吵架，怎麼這種話都傳的出來，我也是覺得很奇怪」。