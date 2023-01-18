晶圓代工龍頭台積電今（18）日宣布2022年台積電優良供應商卓越表現獎得主，表彰在技術合作、材料開發、量產支援、建廠管理、品質控管等方面表現優良的供應商，感謝18家優良設備、廠務、原物料供應商的傑出貢獻與支持。

台積電指出，2022年半導體先進製程市場需求強勁，然而疫情未歇、全球運輸瓶頸加劇產業挑戰，使供應鏈上游持續營運的韌性、開發精密化學材料與機台關鍵零組件的能力，以及充裕且高品質的產能供應，對台積電持續成長並協助客戶釋放創新至關重要。

台積電表示，公司與供應商夥伴深化研發與製造等各層面合作，帶動供應鏈與相關產業不斷升級，在供應商夥伴支持下，克服技術與供應需求面臨的各項挑戰，如期如質地完成合作的共同目標。

獲獎供應商包括應用材料、台灣先藝科技、艾司摩爾、達欣工(2535)、新應材、喬治費歇爾、日商捷時雅、美商科磊、Kokusai Electric、科林研發、帆宣(6196)、諾威量測、美商昂圖科技、信越半導體、勝高科技、日商住友重機械Ion Technology、日商德亞瑪、東京威力科創。

台積電表示，將持續實踐企業公民的永續責任，攜手供應商就技術、品質、交期、環保、人權、安全與衛生等各面向精益求精，並考量氣候風險，積極提升供應鏈氣候韌性，一同為發展永續低碳的半導體責任供應鏈全力以赴。