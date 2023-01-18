「陳XX欠神明錢不還」台南中西區府前路長期停放一排抗議車輛，被網友們封為台南十大傳奇之一。不過近日有在地網友發現，有業者將抗議車輛全數拖吊，讓該排停車格淨空，消息曝光後引發網友熱議。

「陳XX欠神明錢不還」抗議車輛長期占用合法停車格，造成當地住戶和臨停民眾不便，不過由於停車費都有定期繳納，車主還會把車子互換停車格，規避不得停放超過3天的法規，因此市府對於這種現象也只能無奈接受。

目前該路段停車格已經淨空。（翻攝自台南市政府交通局官網）

直到最近台南市交通局宣布，1月13日完成公告納管「陳XX欠神明錢不還」等6台車屬廣告用途車輛，禁停市區特定路段與時段，並優先針對停車熱區路段加強稽查，因車主逾限未改善，交通局聯合警察局於1月18日拖吊6部停放府前路台灣銀行前之違規車輛。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「來自地方上近20年傳奇已清空！」仔細一看則可以發現，業者將車輛上的布條全部收起來以方便拖吊，前方也出現數格停車格空位，現場疑似也配有警力在現場待命。

對此，許多人紛紛回應，「從小看到大欸，XXX欠神明錢不還」、「沒有這些布條就不是台南了，我們知名的觀光景點欸」、「還好上禮拜有朝聖了」、「終於…每次換錢都沒什麼位子停」、「地標沒了」、「這樣以後怎麼報路」。