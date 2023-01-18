國4豐勢交流道因匯集兩處匝道出入口，居民抱怨車流回堵，豐勢路已使用護欄禁止轉彎，以利車流順暢。（市議員吳振嘉提供）

國4豐勢交流道因匯集兩處匝道出入口，居民抱怨車流回堵，市議員吳振嘉立刻趕往現場查看。（市議員吳振嘉提供）

國4豐勢交流道因匯集兩處匝道出入口，居民抱怨車流回堵，市議員吳振嘉立刻趕往現場查看。（市議員吳振嘉提供）

國道4號豐原潭子段全線16日甫通車，位於豐原端的豐勢交流道因匯集兩處匝道出入口，附近居民抱怨車流回堵。交通局表示，昨已與公路總局溝通協調，視情況是否設右轉車道及調整紅綠燈秒數等改善，稍早已調整該路口紅綠燈秒數；公路總局表示，預計1月30日會勘決定如何改善。

國道4號豐原潭子段通車第3天，有山城地區民眾抱怨「以前不塞車，通車後豐勢路反而塞車」，「國4開通只是讓過客方便，對東勢、石岡、豐原的人反而不方便」。

豐原警分局表示，通車後每天皆派警力1名、義交2名至豐勢路與富陽路口協助交通疏導。翁子派出所表示，豐勢路尖峰時段原本就車多，開通後下匝道往東勢、石岡車流量較往豐原市區大。

市議員吳振嘉接獲民眾反映後，今天下午立刻趕赴現場查看，近1個多小時的觀察及詢問附近居民，發現沒有塞車，應該是上下班高峰時間車流才會回堵，現場看見公路總局派員進行一整天空拍車流量，他已請相關單位持續觀察，以利後續進行滾動式檢討。

公路總局台中工務段長郭純鑑表示，今天已派員初步會勘，目前豐勢路為2快車道1機車道，建議將機車道改為混合車道，另將豐原半張的公車站牌往前移過匝道路，以減以公車停站時上下車時更壅塞。不過，實際改善方式，將於1月30日邀集相關單位會勘後決定。

針對豐勢交流道的塞車狀況，立委江啟臣指出，這兩天有接到許多民眾陳情，由於用路習慣改變，山城端銜接豐勢交流道出現車流壅塞的狀況，現階段會先要求公路總局、市府交通局評估尖峰時段車流量，適時調整交通號誌時間以加速車流引導。

江啟臣強調，要完整解決山城的交通問題，國道4號連接東豐快是關鍵，高速路網的接軌才能確實解決問題。目前東豐快第三標已在興建中，有關「立交共構」問題，高公局也已在豐潭段預留銜接口，待市府完成可行性評估後，即可向高公局申請國道基金經費補助。

江啟臣說明，國4豐潭段通車後，豐原端有兩處出口，除了豐勢交流道外，潭子交流道延伸豐原聯絡道也可連結南豐原地區，然而現今指示牌標示不清，導致欲前往豐原的用路人，行駛至豐勢交流道才下匝道，造成民眾不便，後續將安排會勘設法改善。

交通局說明，配合國4豐潭段全線通車，交通局已針對沿線周邊台中市轄養的各匝道出入口及路段（如旱溪東西路、豐興路、福貴路、仁愛路及國豐路等）重新檢視相關道路設施，並已調整26處路口號誌時制，因應國4豐潭段通車後用路習慣改變，交通局亦將持續觀察車流及滾動檢討；另有關豐勢路(國豐路-富陽路段)因匯集國四兩處匝道出入口，轉向需求高且車流量大，該路段屬省道台3線涉及公路總局轄養路段，已請公路總局視車流狀況觀察及調整。