行政院主計總處今發布最新經濟預測，2022年第4季經濟成長率呈負成長，概估值為-0.86％，較去年11月預測數1.52％減少2.38個百分點：主計總處專門委員吳佩璇表示，出口表現不如預期，Q4表現不僅終結連續26季正成長，減幅也是金融海嘯以來最大。

今年第1季經濟成長率3.87％，第2季為2.95％，第3季為4.01％，第4季概估經濟成長率為-0.86％，全年經濟成長率概估只剩2.43％，保三確定無望了，較預測數3.06％大減0.63個百分點。