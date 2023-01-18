被視為民眾黨主席柯文哲「心腹」的前立委蔡壁如，日前傳出她被徵詢前往高雄擔任市黨部主委，或是投入2024區域立委選舉，談及柯文哲對她的下一步有何建議，她18日指出，感覺柯希望她去南台灣經營「民眾黨沙漠」，但她總是要考慮一下自己是不是仙人掌，才能在沙漠中存活，甚或建立綠洲。

對於是否投入區域立委，她認為，總統大選跟九合一地方選舉不大一樣，區域立委角色是幫總統候選人抬轎，所以本身能力不能太差，過去很多人跟她討論過這件事，但現在不急，還可以再觀察台灣政治2、3個月。

談及被徵詢去接地方黨部主委，蔡壁如說，其實有很多想法，最早時也提過新北、高雄，最近則是問她台南，因為自己去年選戰當了一年選戰小組召集人，全國各縣市都跑過，而柯文哲也是據此來詢問狀況，她便會告訴對方，這縣市遇到什麼問題、需要什麼人才進到這單位裡。

她表示，其實柯文哲不是要徵詢她，只是問自己怎麼看新北、高雄，還說濁水溪以南好像是「民眾黨沙漠」，感覺柯期望她去經營沙漠，但自己總是要考慮自身是不是仙人掌，才能在沙漠裡存活，甚至建立沙漠綠洲。

她說，其實柯文哲對她有很多想像，但之前一段時間沈浸在論文的低潮情緒裡頭，如果情緒恢復，屆時若有6、8分戰鬥力，還是可以戰鬥，希望外界再給她一點時間。