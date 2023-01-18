台北捷運是雙北市的重要交通網絡，也是雙北市居民仰賴的交通工具，交通一直是多數民眾買房首要考量的因素，因此捷運站也成了民眾購屋的重要指標之一，永慶房產集團根據實價登錄資料，統計出2022年1-11月大台北捷運站周邊800公尺內的交易量排名。成交量以中山國小站的531件坐穩熱銷王寶座，位居第二則是環狀線的幸福站，板南線的海山站也緊追在後；其中以環狀線買氣最為熱絡！

盤點2022年1-11月大台北各捷運站周邊交易量排名，發現由中和新蘆線的中山國小站以531件交易量奪冠，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山國小站旁有新生高架道路且公車路線多，交通網路密布，鄰近晴光商圈，周邊學區從國小、國中到高中一應俱全，還有臺北市立圖書館恆安民眾閱覽室，附近也有多處公園，生活機能成熟，房價每坪約65.3萬，因產品型態多元，受到不少購屋族群青睞。

而以交易量386件拿下第二的是位於環狀線的幸福站，陳金萍表示，幸福站緊鄰頭前重劃區，周邊有公共設施、學區、量販店資源完善，搭乘捷運半小時左右就能到達台北市中心，房價大約落在每坪44萬，價格相對親民，適合偏好沿捷運線尋屋的首購族入住。

板南線的海山站則是以369件位居第三，陳金萍表示，位在土城的海山站，不僅捷運路線經過，公車班次也非常多，交通極為便利，另外，捷運旁就有公園，周遭學區有新北高工、中正國中以及兩所小學，附近生活機能佳，住宅平均單價為44.4萬左右，鄰近周邊有土城工業區，也設有多間醫療院所，因此吸引不少就業人口和退休族群購屋於此。

排行四、五名的分別是西門站、永安市場站，陳金萍說明，西門站是板南線和松山新店線的交會站，交通便捷，鄰近西門町商圈，因周邊普遍屋齡偏高，房價比市中心其他區域略低一些，受到不少依賴捷運通勤的族群歡迎，陳金萍表示，永安市場站搭兩站就能到達台北市，附近有大型公園、國立圖書館，周邊也有傳統市場、連鎖超市，生活機能豐富，房價大約落在每坪54.3萬，也是不少購屋民眾指名的捷運站之一。