除夕，又稱大年夜，也是農曆年歲末的最後一天夜晚，小孟老師在臉書上分享除夕10項禁忌，包括忌打碎物品、忌拿剪刀、忌倒汙水、垃圾、忌說髒話、忌過早睡覺、忌開箱櫃、長年菜不可直接咬斷、吃魚需留下魚頭、魚尾，另外在入夜前洗澡且衣物要洗好、晾乾。提醒過年時多注意一些，心裡也比較舒坦。
【除夕10項禁忌】
1、 忌打碎物品：代表會破運、破財。
2.、忌拿剪刀：代表會把財運剪掉。
3、忌倒污水、倒垃圾：因古時候可能不像現在垃圾有集中處理，可能是隨意丟棄，據說亂倒垃圾和汙水，會噴濺到路過的神明而使人倒楣。
4、忌說髒話：代表脾氣不好，會倒楣一整年。
5、忌過早睡覺：要守歲替長輩添壽，為自己迎好運。
6、忌開箱櫃：傳說在天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。
7、長年菜不可直接咬斷：除夕圍爐時，長年菜象徵長命百歲，不可直接咬斷，要一口吞入再慢慢咀嚼。
8、吃魚留下魚頭、魚尾：圍爐吃魚時，要留下魚頭、魚尾，象徵「有餘」。
9、入夜前洗澡、衣服洗好、晾乾，不可以濕過年。
10、忌在除夕晾曬衣物，以免招來厄運：這習俗在馬來西亞比較盛行，在台灣忌晾曬衣物則是農曆七月。
★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
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