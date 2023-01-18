健保署前主祕涉及竊取盜賣民眾健保個資，傳出府院高層跟情治人員個資都流出，資安失控是否已造成國安的漏洞，對此，行政院長蘇貞昌表示，確實該檢討相關制衡機制。

蘇貞昌說，一個政府官員在一個位置上太久，或者是他有違法亂紀，或者是在制度上沒有讓他有相關制衡機制，例如藉由他的職務調整或者機制設立，來保護資安安全，是應該檢討的地方。

過去就交代人事總處應該往這方面處理，相關官員如果有違法亂紀，都應該依法嚴辦，資安非常重要，要用最嚴格來把關。

至於經濟部要求業者下架大陸生產的螺螄粉，被在野黨批評是政治意識形態，蘇貞昌也作出回應表示，食品安全第一，關係國人健康，也關係產業，台灣螺螄粉品質好，政府不會管，大陸的螺螄粉本來就不准進口。

現在走私進口，2年來已經沒收了8400公斤，都是查扣、沒收、銷毀，這已經行之2年多，現在用謠言亂批評，是不明就裡。