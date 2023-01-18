年節將近，法務部為了弱勢的執行義務人、更生人、馨生人、受保護管束人，邀請熱心公益的新光鋼鐵董事長粟明德捐助春節慰問金197萬4000元，透過行政執行署、財團法人台灣更生保護會、犯罪被害人保護協會、中華民國榮譽觀護人協進會聯合會發送弱勢個案987人，在寒冬中送來溫暖與關懷。

法務部18日利用與媒體記者茶敘機會，表彰粟董事長善心義舉，除由行政執行署、更保、犯保、榮觀協會派員接受栗董事長致贈支票，並回贈感謝狀表達謝意外，另由更生個案陳自強、馨生個案家屬李光銘，分享政府及社會各界對他們長期陪伴、關懷的感動。

法務部長蔡清祥致詞時表示，「關懷弱勢，人溺己溺」是台灣最美麗的風景，這不僅僅是政府的責任，更需要社會上熱心、善良的企業與民眾的參與，粟董事長長期助人不落人後，急公好義，得知有弱勢個案需要協助，便一起共襄盛舉，藉此活動特予致謝。

法務部表示，許多更生人及馨生人為了生活，開創事業，銷售商品，品質相當不錯，惜因疫情而影響營運，為了幫助他們爭取曝光及產品銷售機會，法務部今天表揚活動，也推廣雲林更生創貸個案「阿彰有機農作」的「感恩米」及南投馨生個案家屬莊火旺「高山茶包」。希望外界能多多認識優質更生、馨生商品，促進商品推廣，達到協助弱勢個案目的。