台達電子今（18日）宣布，擬以9.5億新台幣，收購及認購新股取得冠信電腦55％股權，等未來交易完成，納為台達子公司。台達電表示，此交易可強化公司在資通訊基礎設施的產品及技術佈局。

冠信專精的精簡電腦、極簡型電腦等產品，為雲端運算的終端設備，透過網路連線遠端的機房進行資料的運算及儲存。而遠端電腦陣列可取代傳統雲端虛擬化架構系統，整合中央處理器、記憶體、SSD、網路交換器及管理軟體等，能大幅降低建置系統的複雜性與費用。

台達拿出9.5億元，能收購及認購冠信2882萬多股，占其新股55％，此案仍須政府主管機關同意。

台達基礎設施範疇執行副總裁鄭安表示，隨著物聯網、5G技術逐步成熟再加上近年疫情的影響，資料量及運算需求將持續增加，資料中心及雲端系統的建置將隨之大幅成長。台達在資通訊基礎設施領域已經深耕網路通訊設備、電源系統、散熱、環境控制等。而冠信在雲端運算卓越的硬體、軟體設計及系統整合能力，可幫助台達建立更完整的資通訊基礎設施解決方案，更全面地服務客戶的需求。

宏達電創辦人、冠信電腦總經理卓火土指出，雙方都相當注重研發，相信結合台達既有的產品、銷售渠道、供應鏈管理以及製造能力，冠信可以進一步優化成本、擴大市場。