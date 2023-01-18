大陸不少地方還存在著「婚鬧」習俗，招來不少惡評，儘管政府已下令整治，可成效似乎不彰。不過有名人妻分享，自己當初結婚不想辦婚宴，就是因為老公的同學們也有婚鬧陋習。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文指出，老公的同學們參加婚宴時有個陋習，「他們會請新娘脫下高跟鞋，在鞋底放塑膠袋，然後倒酒進去，要新娘喝光」。

原PO表示，當時看到那個場景，她直接跟男友（現在的老公）說「如果你敢任憑別人這樣對我，我直接退婚不嫁」，憑什麼要新娘喝鞋子裡的酒？而且是讓新娘坐在桌子中心，大剌剌喝酒給人家看？」。

雖然原PO的老公當下表示會幫忙喝掉，「就像他同學那樣，新娘只喝一口，剩下的由新郎喝完」，不過她仍堅決一口都不喝。

原PO透露，由於老公的朋友們都很早婚，她和老公交往十年才結婚，就是怕這些朋友鬧婚宴，所幸後來不辦婚宴，直接辦理登記結婚，「否則一想到那種畫面，我就覺得恐怖。結婚是兩個人的事，辦婚宴卻很麻煩。我討厭麻煩，直接登記結婚了」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「辦喜宴是要祝福不是整人吧？這種朋友邀他幹嘛？」、「根本是損友，無聊當有趣，噁心死了」、「我也覺得會惡整新人的人根本不是什麼好朋友」、「真是噁心當有趣的遊戲，還好妳有堅持」、「為什麼是新娘喝？倒在新娘高跟鞋不是都給新郎喝的嗎？」。