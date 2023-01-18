命理專家艾菲爾老師在臉書粉專發文，公開12生肖在兔年上半年的幸運月份，其中生肖屬虎、馬和豬的人有多達5個月的運勢都非常旺，至於屬兔的人今年雖然是本命年，但只需要沉澱一段時間，到了年中就有機會苦盡甘來。

▎生肖鼠：農曆二月、三月、四月

營利盛旺、科甲中第、四方合財

生肖鼠今年適逢紅鸞星加持，想脫單、結婚一定要好好把握，主動出擊。上半年過完元宵節後，就可以開始在事業方面衝刺，雖然會有一些破財支出，但有捨必有得，連著上半年的3個吉月，很有機會為整年的發展紮下穩固根基。

▎生肖牛：農曆一月、四月、五月

桃花爆棚、財帛累積、喜得貴人

生肖牛一開年就喜事連連，不管事業、愛情、財運、生活都充滿斥各種好機會。農曆四、五月會是你上半年的收穫期，過去的善言善舉，將結出喜悅的果實，可能關於健康康復、職場升遷、業績翻紅，或債務壓力解除等，你要做的就只是平時的「說好話、做好事、心存善念」。

▎生肖虎：農曆二月、三月、四月、五月、六月

金榜題、官加爵、鴻運到、願必成

生肖虎在元宵節後，能在前輩、貴人的提攜下，得到許多新的工作機會，現在的工作若能堅持，也會得到貴人提拔而升到更高的職位，薪資上漲、坐收名利，上半年在工作、財運、名聲方面都將迎來好消息。

▎生肖兔：農曆五月、六月

喜氣再臨、財富廣進

生肖兔今年適逢本命年，但不要害怕，休假時多安排看山、看海的行程，到了農曆五、六月，就有機會一掃陰霾。此外前陣子有不少懸而未決或進展緩慢的事，都可以趁機進行，會有貴人相助，享有順利成功的好運，在年中搶得大筆訂單、賺進八方錢財，也順道帶旺身邊的合作夥伴。

▎生肖龍：農曆四月、五月

吉星再臨、惡運退散

生肖龍在開年的起手式不佳，要謹記不道人長短、盡人事不逞強，吃素清心、知福惜福、與人為善，只要前三個月過好，接下來四月、五月運勢就將反轉。在這2個吉運月中，能收穫大好喜事，郎才女貌、財祿豐厚、貴客臨門。

▎生肖蛇：農曆三月、五月

良緣乍到、收穫豐富

生肖蛇在入夏之前，未婚的人將有婚姻之喜，單身者也有正緣降臨。而農曆五月特別有偏財降臨，走在路上都能撿到錢，這樣的好運可多參加抽獎、買彩券試試手氣，有機會獲得自己夢寐以求的禮物。

▎生肖馬：農曆正月、二月、三月、四月、六月

順風順水、祥瑞跟隨

生肖馬要對自己有信心一點，上半年6個月，就有5個月是吉月，財祿安定、貴人雲集、百事順心，如果遇到什麽好事，不要藏、多分享，讓喜氣從你開始蔓延出去，讓身邊的人也能為你開心。

▎生肖羊：農曆正月、二月、三月、五月

貴人照臨、家運亨通、上司重用

生肖羊上半年在職場上有新機會，適合轉職、簽新合約，這幾個月的異動，都能讓你的事業節節高升。而家運則有穩定中求發展的趨勢，手邊有錢也懂得如何去應用，不會大手大腳的花錢，之前有跟你借錢的人，在這幾個月也會將錢還清。此外有考試機會就去報名、用心準備，大有一舉中第之姿。

▎生肖猴：農曆二月、三月、四月、六月

貴人高照、名利雙收、富貴吉祥

生肖猴在元宵節後，身邊會出現貴人，想要錢滾錢可以多請教，有貴人帶財，不管做什麼都非常順利，就算有困難，也能在貴人相助下迎刃而解；這樣的好運勢能一直延續到農曆四月，在事業上有大好良機降臨，不管是創業、轉職、升職加薪都有可能，請好好把握。

▎生肖雞：農曆一月、三月、四月、五月

太歲衝擊、漸遇阻礙、但求平和

生肖雞要謹記「要求好運，就必須自己先懂得付出」的道理，今年雖是太歲正衝，但年初這幾個月運勢還是不錯，有機會在上半年了結的事，就不要拖到下半年，如果不趁著上半年的吉運月做了斷，到了下半年恐怕想斷也斷不了。

▎生肖狗：農曆一月、二月、四月、五月

正財穩、偏財旺，喜慶臨、事順心

生肖狗在吉運月可說是喜事連連，不管事業、愛情、財運、生活都充滿各種好機會。農曆四、五月是你上半年的收穫期，將會有非常好的消息，職場升遷、業績翻紅或是債務壓力解除等，如果有考試的機會，也要去試試，說不定對未來發展有幫助。

▎生肖豬：農曆正月、二月、三月、五月、六月

六合康、三合隨、貴人扶、吉星照

生肖豬在上半年要財得財、要桃花得桃花，事業、愛情、財運方面都一帆風順，夏末秋初將處於運勢的巔峰，讓你整個人春風滿面。記得遇到運勢低谷的時期就蟄伏修身，遇到好運就助人為樂，綿延自己的福氣，為自己的未來打下基底。