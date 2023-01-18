新鋼(2032)董事長鄭毅宏表示，不鏽鋼產業市況可望跟隨景氣U型反轉，庫存可望降低，產業回溫最快第二季開始，加上新客戶新產品助陣，今年營運不會比去年差。

新鋼2022年12月營收3.10億元，年增26.19%、月增25.29%，單月創9個月新高；去年全年營收33.61億元，年減3.67%，仍創年度第13高。

新鋼去年前三季營業收入26.04億元，年增0.04%，營業毛利0.78億元，年減72.47%，營業利益0.09億元，年減95.23%，稅前淨利0.35億元，年減83.02%，本期淨利0.31億元，年減81.36%，純益率1.20%，年減5.25個百分點。基本每股盈餘0.24元，相較前年同期的1.29元下滑。存貨周轉率9.10次，相較前年同期的8.51次成長。 新鋼鋼種材質主要銷售，304系占92%、400系占7%、316系占1%。新鋼銷售行業別統計表，加工製造占29%、建材25%、中盤加工23%、餐廚具業7%、電工器材7%、機械製造6%、運輸工具2%、其它行業1%。

新鋼配合政府發展低碳再生能源政策，將新莊廠及大園廠廠房屋頂出租鋪設太陽能板，併網發電後將電力回售給台灣電力公司。

新鋼董事長鄭毅宏表示，不鏽鋼產業市況可望跟隨景氣U型反轉，並與總經理暨發言人成主賜的看法一致，今年營運不會比去年差。鄭毅宏認為，產業回溫最快第二季開始，首季因過年工作天數少，要衝上來也不容易。新鋼也將開發防腐蝕新產品，營收、業務有望成長。

關於防腐蝕產品，鄭毅宏說明，目前太陽能防腐蝕板大多為鍍鋅鋼板外加一層油漆，恐較易受到海風侵蝕，對於靠海建築屋頂較不利，新鋼配合客戶開發防腐蝕不銹鋼材料，準備開發443、445系列，應用相關太陽能、屋頂板，使用年限抵過十年以上應是沒問題，加上配合政府政策，開發此新產品，對今年業績亦有助益。不過新產品代替舊產品，公司也強調產品初期求量壯大，不著重於高毛利率。今年新鋼新客戶、新產品之下，業務量增加有望。

鎳價方面，鄭毅宏表示，目前國際鎳價高檔已經過度反應，所幸上游廠商並未將全數將鎳價反應在成本上。