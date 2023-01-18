即將邁入金兔年，迎接十天春節假期，電信傳輸不能少，遠傳(4904)今(18)日表示，年節期間將運用AI技術在全台百餘處熱門景點，針對周邊超過800台基地台進行網路容量擴充與優化；並出動超過600位工程師於連假期間輪班支援；後端更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業，力求提供最佳通訊與網路體驗。

遠傳運用AI大數據預估農曆春節、元宵燈會期間網路尖峰數據用量，提前進行網路容量配置優化，進駐地點包括台北市行天宮、台北市龍山寺、台北市迪化年貨大街、台北車站、基隆市廟口老街、新北市林口竹林寺、新北市三峽祖師廟、新北市烘爐地、宜蘭縣國立傳藝中心、桃園市龍潭小人國、新竹縣內灣老街、苗栗縣玉清宮火旁龍、彰化縣鹿港天后宮、雲林縣北港朝天宮、南投縣竹山紫南宮、台南市南鯤鯓、高雄市佛陀紀念館、屏東縣潮州春節市集等。

另外，有鑑於近年登山健行風氣越發興盛，過年節期間，許多民眾都會安排走入山林享受芬多精，遠傳自2015年起啟動「加山計劃」，陸續和羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、臺東、花蓮八大林管處，以及雪管處、玉管處、自管處、新北市觀旅局等單位合作，動員破萬人次的工程人員前進全台偏遠山區，設立超過950面可通訊告示牌，持續以實際行動守護山區居民與山友安全，致力成為政府山區救援行動、友善山友的神隊友，讓用戶春節登山出遊都能享受更安全無憂的環境。