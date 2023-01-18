歐洲股市週三早盤維持上漲走勢，一系列正面的財報數據，支撐了市場風險偏好，讓基準指數走在自2021年11月以來最長的連漲紀錄。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤升0.95點或0.27%，為457.41點。利率敏感的科技股領漲。

荷蘭半導體設備商ASM國際大漲7.7%，該公司宣布，第四季營收超出預期，主因為供應鏈狀況良好，且積壓訂單的消化率良好。

由於中國經濟反彈的預期、物價壓力的緩解、天然氣價格回落，以及低於預期的經濟衰退，歐股今年以來已經上漲7.5%。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)在彭博電視訪談中表示，儘管俄烏戰爭之際，能源和食品價格飆漲，但他有信心德國不會陷入衰退。

精品集團歷峰(Richemont)漲2.4%；該瑞士公司公布，隨著歐洲和日本遊客的重返，上季銷售增加。

歐洲最大食品快地公司Just Eat Takeaway大漲14.2%；該公司證實，儘管第四季訂單下跌，但獲利率仍維持成長。