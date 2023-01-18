香港女星鄭秀文品味獨特極具個人特色，被歌迷封為「百變天后」，不僅能歌擅演，在音樂和戲劇領域都收獲無數大獎，穿搭也成為許多人的指標，加上她個性搞怪、親和，出道超過30年人氣依舊不減；近日她憑電影《流水落花》獲香港電影評論學會最佳女演員獎，激動直言：「內心感動到久久不能言語」。

鄭秀文16日在Instagram分享心情，直呼：「沒想過，今天竟可得到這份莫大的認同，這份幸福的認同來得太突然」，透露自己連笑都不敢笑，害怕自己其實是在作夢，對這份喜訊感到不可置信，她感謝香港電影評論學會，「謝謝你們。這實在對我意義非凡。千言萬語，不知如何表達。」

做為歌手出道的她跨領域演戲表現一直不錯，她表示：「一直以來，想的都是如何進步演出，想的都是希望獲得不同演出的角色，都沒有想過放棄，都不想讓大家失望。謝謝你們給予我漫長的日子去進步、去發掘。」並謝謝電影《流水落花》的所有工作人員，也感謝家人，更呼籲希望大家能繼續支持香港電影。

此次在香港電影評論學會大獎奪下影帝的張繼聰留言恭喜，香港女星蔡卓妍、佘詩曼、江美儀、鄧麗欣、鄭希怡、劉美君、黎芷珊、許茹芸等人都送上祝福；第29屆香港電影評論學會大獎「最佳女演員獎」《流水落花》鄭秀文和《窄路微塵》袁澧林一度同票，最後由鄭秀文脫穎而出，這也是她在2001年《鍾無艷》後二度榮獲香港電影評論學會大獎的影后頭銜，她感動表示「記得上一次得到香港電影評論學會的獎項是二十二年前。今天收到這消息，內心感動到久久不能言語。尤其我在演戲之路，亦曾陷入迷惘和失意。特別感謝香港電影評論學會，這獎項對我意義非凡，但我更清楚知道未來在演戲上，要一直努力。感激賈勝楓導演給我演出『天美姨姨』的機會。謝謝流水落花的團隊，更重要的是，希望大家繼續支持香港電影。」