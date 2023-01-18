嚴重特殊傳染性肺炎疫情升溫，苗栗縣府為加強春節期間防疫措施，18日舉行流行疫情指揮中心整備會議，縣長鍾東錦指示6項強化防疫措施，希望各局處堅守崗位加強防範，將苗栗縣疫情降至最低，以維護鄉親健康安全，安心的的過年。

長鍾東錦6項防疫措施，包括加強自大陸入境者檢疫措施與確診者追蹤管理；提升專責病房及加護病房量能，請基層診所加開視訊與實體門診；醫院及長照機構視疫情加強相關感染管制措施，民眾避免非必要的探病。

盤點抗病毒藥物、解熱鎮痛、止咳等藥物市場庫存及供應充足無虞；請各合約醫療院所加開疫苗專診，以提升高危險族群(幼兒及高齡長者、返國鄉親、預計出國者等)疫苗涵蓋率；強化年節聚會及大型活動的人流管制，鼓勵民眾在人潮眾多地方全程佩戴口罩，並落實手部衛生。

由於嚴重特殊傳染性肺炎升溫，為加強春節期間的防疫措施，今天下午邀集衛生局、長照管理中心、毒品防制及心理衛生中心、水利處、工務處、教育處、社會處、勞青處、農業處、工商處、行政處、原民中心、縣警局、消防局、稅務局、文觀局、環保局等局處召開流行疫情指揮中心整備會議，研商強化防疫措施，以維護鄉親健康安全。

疾管署北區管制中心主任巫坤彬說，感謝鍾東錦重視春節期間的防疫工作，在今天透過整備會議檢視各局處的防疫整備情形，3年多來苗栗縣防疫不遺餘力，在全國考評中榮獲一等獎，是大家共同努力的成果，希望各局處持續協助宣導民眾接種次世代疫苗，以避免感染後發生重症。

鍾東錦指出，新冠疫情爆發3年多來，由於各局處防疫夥伴堅守崗位嚴防疫情的積極作為，使得苗縣疫情能夠穩定控制，目前疫情再度升溫，希望在春節期間繼續努力加強防範，讓疫情降至最低，鄉親可以安心、健康、快樂的過年。

衛生局簡報說明，苗縣疫情自去年1月1日至112年01月12日累計本土病例20萬4201人，確診率達38.16％。苗栗縣整體新冠肺炎疫苗涵蓋率，累計至112年01月11日第1劑89.3％、第2劑84.2％、追加劑第1劑（第3劑）70.9％，其中，65歲以上第4劑接種率34.7％（全國平均43.8％，6個月至4歲幼兒疫苗接種率第1劑43.8（全國平均47％）、第2劑20.4％（全國平均24.3％），為施打率偏低的2個族群，為增加這2族群的施打率，在2月28日前施打任何1劑新冠疫苗，可獲得500元超商禮劵或等值衛教品，持續宣導鄉親盡快施打新冠疫苗，保護自己及家人。

為因應春節加強防疫措施，衛生局除開設2 4小時防疫專線，提供民眾緊急疫情需求協助，並與18鄉鎮市衛生所每天均排有值班同仁24小時輪值，同時與警政、消防、醫療院所、衛生局所及相關局處成立line群組，即時提供相關訊息及服務。

其他局處分別報告有關護理之家、老人福利機構、住宿式長照機構、公園、高鐵快捷公車、學校、社福機構、休閒農場、市場、夜市、八大行業等場所因應春節加強防疫的整備事項。