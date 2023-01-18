俄羅斯官媒報導指出，裝備有16發圓錘洲際彈道飛彈（RSM-56 Bulava）的「蘇沃洛夫大元帥號」（Generalissimus Suvorov）核動力潛艇現正前往北方艦隊內的臨時基地，預計會在夏天加入太平洋艦隊。

據俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）18日報導引述一位國防消息人士說：「前幾天，蘇沃洛夫大元帥號開始了從塞夫梅許（Sevmash）造船廠所在的北德文斯克(Severodvinsk)航向北方艦隊臨時基地。

該戰略潛艇預計將加入俄羅斯太平洋艦隊，「通過北海航線，前往堪察加半島（Kamchatka Peninsula）的里巴奇（Rybachiy）潛艦基地，一般來說都是在夏天進行的，」

戰略核動力潛艇蘇沃洛夫大元帥號於2014年12月26日在俄羅斯西北部的塞夫梅許造船廠建造。該潛艇為俄羅斯海軍第4代核動力潛艇「北風之神」級（Borei-A）的第6艘。預計將加入俄羅斯太平洋艦隊的核動力潛艇部隊。

北風之神級潛艇攜帶16枚圓錘洲際彈道飛彈，每一枚都能搭載不只一枚核彈頭，並配備533釐米的魚雷發射管。

與標準型北風之神相比，北風之神-A型潛艇具有更好的聲學隱匿性、機動性和深海航行能力，以及改進的軍備控制系統。